Стефка Оникян отбеляза юбилей на сцената в Банско
Публиката на джаз фестивала аплодира дълго гранд дамата
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Публиката на джаз фестивала аплодира дълго гранд дамата
Голямата певица празнува на сцената в Банско Стефка Оникян отново демонстрира световната си класа. Навръх рождения си ден голямата певица извиси стра...
Стефка Оникян пя навръх своя рожден ден Банско. Международният джаз фестивал в Банско е най-големият летен музикален форум в България. Това се доказа...