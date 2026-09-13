Водеща би тревога: "Ще зачести едно много неприятно явление"
Според метеоролoга и тайфуните могат да се появят
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Според метеоролoга и тайфуните могат да се появят
Валежите намаляват, но...
Чаровната синоптичка на bTV Станислава Цалова е бременна с втората си рожба. Самата тя обяви щастливата новина пред Антон Хекимян. Стаси, както я нар...
Синоптичката на бТВ ще води отново прогнозата, след като се върна в ефир от майчинството
София. Водещата на прогнозата за времето по бТВ Станислава Цалова роди момче тази сутрин, съобщиха от телевизията. Бебето се казва Светослав, теж...
Синоптичката на bTV очаква първа рожба на рождения си ден