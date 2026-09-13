Всичко за Станислава Цалова

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Стаси Цалова очаква момиче

Стаси Цалова очаква момиче

Чаровната синоптичка на bTV Станислава Цалова е бременна с втората си рожба. Самата тя обяви щастливата новина пред Антон Хекимян. Стаси, както я нар...

18 август | 22:20
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