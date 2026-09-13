Всичко за Спешно Заседание

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Ненчев привикан от ПГ на ГЕРБ

Ненчев привикан от ПГ на ГЕРБ

Парламентарната група на ГЕРБ свиква спешно заседание. Извикан е министърът на отбраната Николай Ненчев, който трябва да даде обяснения по темата НАТО...

20 юли | 12:04
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