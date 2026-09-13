Министър-председателят на Бавария свиква спешно заседание
Министър-председателят на Бавария Хорст Зеехофер свиква извънредна среща след стрелбата в Мюнхен, предаде ТАСС, цитирана от Агенция „ Фокус". И уточни...
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Министър-председателят на Бавария Хорст Зеехофер свиква извънредна среща след стрелбата в Мюнхен, предаде ТАСС, цитирана от Агенция „ Фокус". И уточни...
Парламентарната група на ГЕРБ свиква спешно заседание. Извикан е министърът на отбраната Николай Ненчев, който трябва да даде обяснения по темата НАТО...
Съдът решава дали да остави в ареста биячите от Околовръстното шосе. Те ще отговарят за средна телесна повреда по хулигански подбуди. Ако ги осъдят, м...