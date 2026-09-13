Шефът на спецоперациите оглави ГДБОП
Калин Стоянов е новият началник на антимафиотите
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Калин Стоянов е новият началник на антимафиотите
Руският президент Владимир Путин засекрети данните за военни загуби при спецоперации в мирно време. Той вкара в категорията на държавната тайна даннит...
Европейската комисия засилва мерките за защита на централата си в Брюксел. Това съобщи официалният представител на ЕК Мина Андреева, цитиран от ТАСС....
София. Щети за над 30 милиона лева са били нанесени от данъчни измами. Те са били установени при мащабна операция на специализираната прокуратура и ДА...