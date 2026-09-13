Путин проговори за силите за специални операции
Русия има бойци, готови да действат в нестандартна ситуация, каза президентът
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Русия има бойци, готови да действат в нестандартна ситуация, каза президентът
Премиерът връчи бойното знаме на новосформираното Съвместно командване на специалните операции
Командващият на щаба на специалните операции на НАТО генерал-лейтенант Маршал Уеб бе на двудневно посещение в България. Лично министърът на отбраната...