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Гришо не е забивал Шерцингер

Гришо не е забивал Шерцингер

Мениджърът на най-добрия български тенисист Григор Димитров – Георги Стоименов отхвърли твърденията, че родната звезда има връзка с певицата Никол Шер...

25 ноември | 11:50
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