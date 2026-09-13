Бившите гаджета Селена и Джъстин се изпокараха
Звездна драма беляза уикенда - феновете на поп звездата Джъстин Бийбър останаха дълбоко разочаровани, след като той изтри акаунта си в Инстаграм. Нети...
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Звездна драма беляза уикенда - феновете на поп звездата Джъстин Бийбър останаха дълбоко разочаровани, след като той изтри акаунта си в Инстаграм. Нети...
Селена Гомес постави рекорд в "Инстаграм" с най-много харесвания на нейна снимка в тази социална мрежа - цели 4 милиона. На фотоса миловидната певица...
Селена Гомез не е от кльощавите звезди и не крие, че си позволява да яде каквото иска, включително пържено пиле, чипс и пуканки. А на последното си ту...
Колежанки подлудяват народа в "Да разлаем съседите още веднъж" Преди две години в "Да разлаем съседите" братството на сексапилния Теди Сандърс (Зак Е...
Певицата и актриса Селена Гомез, която в последно време се изявява предимно на музикалната сцена, съобщи, че ще се завърне към филмите като продуцент...
Селена Гомес е бременна с близнаци от Джъстин Бийбър, обяви сайтът HollywoodLife. Доказателството била ехографска снимка, уж случайно попаднала в меди...
Селена Гомез, която доскоро беше смятана за любимата на скандалния Джъстин Бийбър, се фука с ново гадже.Младата певица се среща с Найл Хорън от хитова...