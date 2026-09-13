Всичко за Селена Гомез

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Селена Гомез оглави сериал

Селена Гомез оглави сериал

Певицата и актриса Селена Гомез, която в последно време се изявява предимно на музикалната сцена, съобщи, че ще се завърне към филмите като продуцент...

05 април | 20:50
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Селена бременна от Бийбър?

Селена бременна от Бийбър?

Селена Гомес е бременна с близнаци от Джъстин Бийбър, обяви сайтът HollywoodLife. Доказателството била ехографска снимка, уж случайно попаднала в меди...

20 март | 23:35
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Селена хвана гадже от One Direction

Селена хвана гадже от One Direction

Селена Гомез, която доскоро беше смятана за любимата на скандалния Джъстин Бийбър, се фука с ново гадже.Младата певица се среща с Найл Хорън от хитова...

26 февруари | 17:45
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