Катаджии наказвали с фишове наша проститутка
У нас не се обръща много внимание на сексуалната експлоатация
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У нас не се обръща много внимание на сексуалната експлоатация
Варна. 11 жертви на сексуална експлоатация са получили от началото на годината до сега грижи за физическо и психическо възстановяване в приюта за вр...
София. Антимафиоти задържаха шестима мъже, които са набирали и транспортирали жени за сексуална експлоатация, съобщиха от МВР. Операцията е осъществе...