Хамид Хамид бръкна в раната! Кой е министърът предател?
ДПС пита прокуратурата кой от властта е изнасял секретни данни
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ДПС пита прокуратурата кой от властта е изнасял секретни данни
Информацията се отнася до възникването на пандемията от ковид
Американското правителство разследва мащабна и сложна хакерска атака, която може да е довела до изтичането на секретна преписка, водена от три години...