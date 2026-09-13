Ужас в София. Седмокласник влезе с пистолет в училище
Бащата не знае за провинението на сина си
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Бащата не знае за провинението на сина си
Случаят ще се разглежда, чакат се обяснения
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