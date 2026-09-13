Бо Джо иска Иран да пусне всички британци
Британският премиер разговаря по телефона с президента Рохани
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Британският премиер разговаря по телефона с президента Рохани
Тези блокади ще влязат в сила от 21 ноември
От Иран потвърдиха за химическата атака в Сирия. Лично президентът на Иран Хасан Рохани призна за употребата на химическо оръжие срещу цивилни граждан...