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Китайци искат летище Равнец

Китайци искат летище Равнец

Китайски инвеститори са проявили сериозен интерес към бившето военно летище в Равнец, съобщи зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев. Теренът ще бъде о...

09 май | 21:35
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