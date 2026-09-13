Продължава издирването на 2-годишния Юлиян
Днес в акцията се включват 25 полицаи от районното управление на МВР в Камено
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Днес в акцията се включват 25 полицаи от районното управление на МВР в Камено
Общо 50 полицаи и служители на жандармерията с гранични полицейски кучета са се включили в спасителната операция днес.
И хеликоптер от авиобаза „Безмер“ край Ямбол се е включил издирването на двегодшиното дете от с. Равнец, Бургаско
Според родителите му то си е играело заедно с други деца, но към 18 часа е установено, че го няма.
Китайски инвеститори са проявили сериозен интерес към бившето военно летище в Равнец, съобщи зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев. Теренът ще бъде о...