Черен пушек на Централна гара. Има ли паника
Гори нещо странно в столицата
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Гори нещо странно в столицата
Ето предложението на Мустафа Карадайъ
Бърз влак от Бургас за София престоява в гара Сахране. Това съобщиха от пресцентъра на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД. И уточниха, че прич...
Пушек в локомотива на бързия влак по линията Бургас - София спря композицията за около 2 часа на гара Чинтулово, информираха от пресцентъра на БДЖ. Ок...