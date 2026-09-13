На рождения си ден! Джо Байдън с най-важния жест (СНИМКИ)
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Предлаганите във веригите магазини е внос от чужбина
Джо Байдън помилва две пуйки по случай Деня на благодарността
Британците остават без пуйки за Коледа
Заразата върлува в Източна Англия
88 процента от американските семейства ще сервират пуешко на празничната трапеза...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама по традиция "помилва" две пуйки, доставени за празничната трапеза в чест на Деня на благодарността, кой...
Броят по 60 лв. за угоена пуйка от Млечино
Традицията за Деня на благодарността е от 1963 година