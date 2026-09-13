Кошмарът е неописуем! Как пътуват до Кулата
Огромен трафик и километрични задръствания на магистрала "Струма"
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Огромен трафик и километрични задръствания на магистрала "Струма"
Цените също хвърчат нагоре
Буквално едно върху друго. Така учениците от Цветино, Магерово и Абланица стигат до училище всяка сутрин. Деца има дори и в багажника... точно до резе...
Стачката на "Луфтханза" обърка плановете на ирландските фенове, които си бяха купили билети за днешния първи плейоф за Евро 2016 с Босна и Херцеговина...