Мъж почина в парк „Аязмото”
Той бил редовен посетител, движил се винаги с компания
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Той бил редовен посетител, движил се винаги с компания
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Кърджали. Трупът на 49-годишен мъж е бил намерен във водите не река Върбица в село Бенковски вчера, съобщиха от полицията в Кърджали . Дежурна операт...