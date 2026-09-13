Американски режисьор поставя „Паякът“ в Маями
Няколко месеца след американското турне на "Паякът" пиесата на Димитър Касабов и Йордан Славейков ще бъде поставена през юли в Маями в Международния у...
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Няколко месеца след американското турне на "Паякът" пиесата на Димитър Касабов и Йордан Славейков ще бъде поставена през юли в Маями в Международния у...
Пенко Господинов и жена му Анастасия Лютова бяха признати за майстори на фестивали в Ню Йорк и Москва
Спектакълът е роден дебют в най-престижния театрален фестивал в Северна Америка - Fringe