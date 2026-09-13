Парче от стъкло спасява убиеца на Отвертката
Преследват Владимира и в София, заплашили да я разчленят
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Преследват Владимира и в София, заплашили да я разчленят
София. "Той винаги ще бъде част от мен". Това каза съпругата на убития Николай Радев-Отвертката пред бТВ. Милена Радева сподели, че й е трудно да...
Дупница. В петък в 13 часа ще бъде погребението на убития гард на братя Галеви Николай Радев - Отвертката, съобщи Struma.bg. Радев бе убит при сбиване...