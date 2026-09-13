Скандал на Европейското! Роналд Куман се нахвърли на съдията
Дали наистина съдиите се нуждаеха от пет минути за преглеждане на ситуацията, пита треньорът на Нидерландия
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Дали наистина съдиите се нуждаеха от пет минути за преглеждане на ситуацията, пита треньорът на Нидерландия
Българинът се представи на много високо ниво, получи една от трите най-високи оценки
Нападателят на ПАОК Димитър Бербатов изрази недоволството си след отменения му гол в мача от 14-ия кръг на гръцкото първенство срещу "Левадиакос". Два...