МОК помага с милиони на олимпийските комитети
Финансирането е заради отложените с година игри в Токио
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Финансирането е заради отложените с година игри в Токио
Ще решават какво да се прави с олимпийските игри
Националните олимпийски комитети на България и Русия подписаха тази сутрин Меморандум за сътрудничество. Споразумението стана факт в една от залите на...