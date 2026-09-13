Години любов с Невена Коканова
Киното ме дари с популярност, театърът - с живот, споделяше голямата актриса
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Киното ме дари с популярност, театърът - с живот, споделяше голямата актриса
Събират пари с благотворителна акция
Срещу закупен билет за спектакъла „Не е вярно, но аз вярвам“ от Пепино де Филипо, театърът ще даде възможност на всеки да си направи романтична снимк...
90 и 80 години от рождението на големите кинаджии отбелязваме през декември
Трето издание на фестивала за театрално и филмово изкуство, посветен на Невена Коканова ще се проведе в събота и неделя в Дупница. Официалното откри...
Никола Анастасов е сред звездите, които играят тези дни в Ямбол - на ХХ издание на театралните празници "Невена Коканова". Големият актьор, който е ср...
Приятели се събраха в село Иглика, за да почетат Коканова
Две къщи крият тайните на автора на "Крадецът на праскови"