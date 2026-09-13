Всичко за Невена Коканова

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Овации за Анастасов в Ямбол

Овации за Анастасов в Ямбол

Никола Анастасов е сред звездите, които играят тези дни в Ямбол - на ХХ издание на театралните празници "Невена Коканова". Големият актьор, който е ср...

15 юни | 18:30
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