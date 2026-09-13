Рухва национална светиня! Има ли решение
Чака се прословутата процедура
Следете всички новини, анализи и коментари за Национална. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чака се прословутата процедура
Теренът ще бъде разчистен до месец
Коя е причината за решението
В науката е доказано, че съществуват 50 преписа и добавки към "История славянобългарска"
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора организира днес дискусия, посветена на предизвикалата толкова вълнения Национална стр...
И старозагорци, недоволни от огласената вече Стратегия за детето, организират утре протестно шествие под мотото "При мама и при тати ми е най-добре".
Общо 67% от икономиката на България се формира от сектор услуги, 28% - от индустрията и 5% процента - от селското стопанство
Огромен интерес има към новата Национална програма за развитието на лозаро-винарския сектор в периода -2019-2023 г.
Да има повече Европа в България и България в Европа
Национална стачка в Гърция. Държавният и частният сектор ще бъде напълно парализиран заради 24-часова стачка, свикана по призив на двата основни синди...