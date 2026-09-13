Доналд Тръмп изгони мюсюлманка на предизборна среща (ВИДЕО)
Кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп изгони мюсюлманка със забрадка по време на президборна среща. Световните медии разпространиха видеа, от к...
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Кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп изгони мюсюлманка със забрадка по време на президборна среща. Световните медии разпространиха видеа, от к...
Възрастен японец блъсна мюсюлманка с арабски одежди под влак на лондонското метро, съобщава вестник „Дейли Мейл". Инцидентът станал на станция "Ватер...
Йогякарта. Тунизийката Фатма бен Гефреш спечели мюсюлманският конкурс за красота World Muslimah Awards, който се проведе в Индонезия за четвърта поред...
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