В Монтана официално представиха Феро и Мадански
Монтана. Ферарио Спасов и Михаил Мадански бяха представено официално днес в Монтана, информира Гонг. Феро ще води отбора от треньорската скамейка, а...
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Монтана. Ферарио Спасов и Михаил Мадански бяха представено официално днес в Монтана, информира Гонг. Феро ще води отбора от треньорската скамейка, а...
Продължава недоволството на младежкия селекционер Мишо Мадански срещу клубните треньори. Доцентът от НСА още не може де прежали факта, че ЦСКА, "Берое...
София. Селекционерът на младежите Михаил Мадански поиска да бъдат отнемани лицензите на треньорите, които не пускат играчите си за мачовете на национа...
Евро 2015 вече е мираж
Сливен. Левият защитникът Иван Горанов е отзован от младежкия национален отбор на България (U21) по настояване на треньора на Берое Петър Хубчев. Тази...
Стара Загора. Възможно е в мача срещу младежите на Русия да излязат пълни дебютанти като вратаря Стефан Китанов и полевите играчи Стефан Велков и Беки...