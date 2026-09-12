Всичко за Михаил Мадански

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Доцент наплю Хубчев и Стойчо

Доцент наплю Хубчев и Стойчо

Продължава недоволството на младежкия селекционер Мишо Мадански срещу клубните треньори. Доцентът от НСА още не може де прежали факта, че ЦСКА, "Берое...

18 ноември | 20:50
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