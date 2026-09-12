Марко Ван Бастен - контузии, паник атаки и лазене по пода
Геният приключи с футбола едва на 28 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Марко Ван Бастен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Геният приключи с футбола едва на 28 години
Самият той накрая признава, че не може да ръководи отбор
Алкмаар. Марко ван Бастен напуска поста на старши треньор на АЗ Алкмаар заради сърдечни проблеми, съобщават холандските медии. Легендарният бивш футб...
Трикратният носител на "Златната топка" Марко ван Бастен не успя да превъзмогне смъртта на баща си. Треньорът на "АЗ Алкмаар" обяви, че временно се о...