Всичко за Марко Ройс

Следете всички новини, анализи и коментари за Марко Ройс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Йоги изрита Ройс за ЧРД

Йоги изрита Ройс за ЧРД

Кошмарен подарък за рождения си ден получи халфът на "Борусия" Д Марко Ройс. Техничарят отпадна от състава на Германия и ще пропусне европейското зара...

31 май | 22:05
0 коментара
14364
Затвор виси над Марко Ройс

Затвор виси над Марко Ройс

Проблемите на Марко Ройс с немската прокуратура стават все по-сериозни. Националът на Германия може да се озове в затвора. Свидетели са обявили пред...

21 април | 18:35
0 коментара
8869
Шок за Германия, Ройс е аут

Шок за Германия, Ройс е аут

Германия изпадна в паника! Звездата на отбора Марко Ройс е аут от Мондиала. Атакуващият халф на "Борусия" Д получи контузия в левия глезен. Той има ча...

07 юни | 17:55
0 коментара
15792