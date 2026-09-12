Борусия Дортмунд обяви съдбата на Марко Ройс
Футболистът прекара последните 12 години при "жълто-черните"
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Футболистът прекара последните 12 години при "жълто-черните"
Кошмарен подарък за рождения си ден получи халфът на "Борусия" Д Марко Ройс. Техничарят отпадна от състава на Германия и ще пропусне европейското зара...
Проблемите на Марко Ройс с немската прокуратура стават все по-сериозни. Националът на Германия може да се озове в затвора. Свидетели са обявили пред...
"Манчестър С" ще наддава с "Байерн" за Ройс, съобщава "Дейли Мейл". "Гражданите" се надяват да изкушат играча с 256 000 евро седмично, което прави по...
Германия изпадна в паника! Звездата на отбора Марко Ройс е аут от Мондиала. Атакуващият халф на "Борусия" Д получи контузия в левия глезен. Той има ча...
Манчестър. Манчестър Юнайтед ще трябва да извади 40 милиона лири, ако иска да привлече Марко Ройс от Борусия Дортмунд. В договора на Ройс с Борусия и...