Юнайтед чупи трансферния си рекорд за Марко Ройс

Манчестър. Манчестър Юнайтед ще трябва да извади 40 милиона лири, ако иска да привлече Марко Ройс от Борусия Дортмунд. В договора на Ройс с Борусия и...