Мари от „Роксет" писала музика почти сляпа
Мари Фредриксон и Пер Гесле притежават някои от най-престижните награди на своето време
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Мари Фредриксон и Пер Гесле притежават някои от най-престижните награди на своето време
Певицата си е отишла след дълго боледуване
Шведските легенди Roxette отмениха предвиденото световно турне през лятото. Причината са медицинските съвети към певицата Мари Фредриксон. Дуото тряб...