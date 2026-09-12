Денков със страшни думи за Израел
Премиерът говори пред журналисти
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Премиерът говори пред журналисти
В Лейзър Мед - София, Варна или Стара Загора се провежда ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА с включени: консултация с уролог, измерване на обема, измерване н...
Лейзър Мед разполага с най-мощната и прецизна лазерна система в света – Тулиум 200 вата, за изпаряване на доброкачествено увеличената простатна жлеза....
Тулиум лазер 200 вата – отлична грижа за простатата. Само в ЛЕЙЗЪР МЕД с филиали в София, Варна и Стара Загора След 50 струята при уриниране на мъжа...
3 филиала в България – София, Варна и Стара Загора Нарушенията в уринирането са белег за увеличаването на простатата и мъжът, преминал 50-те, попада...