Всичко за Ламартин

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Никой не иска къща Ламартин

Никой не иска къща Ламартин

Пловдив. Няма кандидати за наемане на творческия дом на пловдивските писатели, който през последните дни стана ябълката на раздора под тепетата. С реш...

03 юли | 16:49
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