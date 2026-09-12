Къщата на Ламартин отвори стара рана
Разправиите около прословутата къща на Ламартин в Стария Пловдив извадиха на бял свят един отдава назряващ проблем с нашето културно-историческо насле...
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Разправиите около прословутата къща на Ламартин в Стария Пловдив извадиха на бял свят един отдава назряващ проблем с нашето културно-историческо насле...
Пловдив. Няма кандидати за наемане на творческия дом на пловдивските писатели, който през последните дни стана ябълката на раздора под тепетата. С реш...
Областната управа започва търга от 1599 лева Нито протестите на пловдивските писатели, нито петицията, която бе организирана в интернет "Да спасим къ...
Настояват губернатор да отмени търг за нов наемател Пловдив. Насрочен за 4 юли търг за отдаване под наем на една от най-красивите стари пловдивски къ...
Великолепната сграда е оставена на произвол и разруха