Официално: Курдов се раздели с "Левски"
Нападателят Атанас Курдов вече не е футболист на Левски. Днес той прекрати своя договор със сините. До решението се стигна по взаимно съгласие между д...
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Нападателят Атанас Курдов вече не е футболист на Левски. Днес той прекрати своя договор със сините. До решението се стигна по взаимно съгласие между д...
Договорът на Атанас Курдов с "Астана" от Казахстан беше прекратен едностранно от футболиста, съобщи адвокатът му Радостин Василев. Обяснението е "Пора...
Собственикът на клуба е бесен за Курдов