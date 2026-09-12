Един от атентаторите в Париж записвал всичко
Париж. Похитителят от еврейския хранителен магазин в Париж в началото на януари Амеди Кулибали е заснел атаката. По информация на американските спецсл...
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Париж. Похитителят от еврейския хранителен магазин в Париж в началото на януари Амеди Кулибали е заснел атаката. По информация на американските спецсл...
Париж. Амеди Кулибали, единият от тримата джихадисти, които извършиха терористични нападения в Париж този месец, днес беше погребан близо до френската...
Бамако. Властите в африканската република Мали са отказали да погребат Амеди Кулибали, един от тримата терористи, убили 17 души в Париж. Първоначално...
Париж. Атентаторът Амеди Кулибали, участвал в покушението в Париж, е наел малка къща седмица преди атентата и я напълнил с впечатляващ арсенал от оръж...