МВР министърът протяга ръка към прокуратурата. Причината
Иван Демерджиев бе в Рогош по повод задържането на извършителя на тройното убийство
Следете всички новини, анализи и коментари за Корпоративен Вот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Иван Демерджиев бе в Рогош по повод задържането на извършителя на тройното убийство
Социолози и медии влияят на вота, заяви Румен Радев
До края на октомври трябва да бъдат изготвени планове за борба с корупцията в областта на здравеопазването, енергетиката, земеделието, транспорта, дан...