Копиловци. Селото на рударите, съкровището и гоненето на змея
Под Копрен историята пази спомена за Чипровското въстание, европейски монети, стари ритуали и един богат планински край
Следете всички новини, анализи и коментари за Копрен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Под Копрен историята пази спомена за Чипровското въстание, европейски монети, стари ритуали и един богат планински край
Каня 10 от тях в кабинета си, каза експремиерът
Монтана. Над 7000 души се събраха в събота вечер на нощно парти под връх „Копрен" в Западна Стара планина, организирано от общината в село Георги Дамя...