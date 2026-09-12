В Русия купуват стари игрови конзоли поради липса на нови
Според пресслужбата на популярния пазар "купувачите предпочитат съвременни адаптирани модели на ретро конзоли, които са оборудвани с HDMI изход за лес...
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Според пресслужбата на популярния пазар "купувачите предпочитат съвременни адаптирани модели на ретро конзоли, които са оборудвани с HDMI изход за лес...
202 участници от 31 държави на Tokyo Game Show 2015 Изложението за малко не счупи рекорда по посетители Tokyo Game Show е ежегодно изложение, посвет...
Токио. За пръв път от осем години Sony задмина Nintendo по продажби на конзоли за игри. През изминалата финансова година (приключила през март) Sony...
Големи компании наемат младежи да тестват новите версии на конзолите