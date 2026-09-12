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Йогякарта. Тунизийката Фатма бен Гефреш спечели мюсюлманският конкурс за красота World Muslimah Awards, който се проведе в Индонезия за четвърта поред...
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Йогякарта. Тунизийката Фатма бен Гефреш спечели мюсюлманският конкурс за красота World Muslimah Awards, който се проведе в Индонезия за четвърта поред...
Същинска улична война се разрази тези дни в София. От спорове между пешеходци и шофьори се стигна и до брутално убийство, свързано с място за паркиран...
Компютърният спец Мариян сбъдва американската мечта в Стара Загора
Пазарджик. Компютърен специалист е разследван от полиция и прокуратура за обир на дом. Човекът никога който не е стъпвал в него. Мистерията е още по-г...