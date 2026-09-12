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Колумбиец почна с ЦСКА

Колумбиец почна с ЦСКА

София. Никому неизвестен колумбиец тренира от днес с ЦСКА. Юнжоамериканецът е поредният на проби при "червените". Колумбиецът прави впечатления с ни...

15 юли | 10:29
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