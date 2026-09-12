Бургазлийка прави играчки в дома си
Виолета Карагьозова с поръчки и от САЩ, дъщеря й я съветва за украшенията Облича бутилки като Дядо Коледа, изработва късметлийски шапчици и украси съ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Коледни Играчки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Виолета Карагьозова с поръчки и от САЩ, дъщеря й я съветва за украшенията Облича бутилки като Дядо Коледа, изработва късметлийски шапчици и украси съ...
В творческа работилница под надслов „Дари добро за Коледа" се превърна Европейския информационен център в Благоевград на зам.-председателя на Групата...
Велико Търново. Ученици от ОУ "Бачо Киро" събраха 1000 лева, от продажбата на сувенири на Коледен благотворителния базар. Той бе организиран във фоа...