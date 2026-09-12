Байерн вика на пожар световен шампион
Мирослав Клозе влиза в щаба на баварците
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Мирослав Клозе влиза в щаба на баварците
Берлин. Голмайстор №1 на световните първенства по футбол Мирослав Клозе обяви, че завършва кариерата си като футболист на националния тим на Германия....
Мирослав Клозе е от онези нападатели, които рядко ще се отчетат с великолепен и импровизаторски гол, но пък притежава най-важното качество: да отбележ...
Германия изпадна в паника! Звездата на отбора Марко Ройс е аут от Мондиала. Атакуващият халф на "Борусия" Д получи контузия в левия глезен. Той има ча...