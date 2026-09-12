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Лекуват рак с кибернож

Лекуват рак с кибернож

Първият дойде в Пловдивската университетска болница "Св. Георги" Най-модерната апаратура за лъчелечение на онкоболни в света вече е доставена и инста...

21 декември | 23:25
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