Лекуват рак с кибернож
Първият дойде в Пловдивската университетска болница "Св. Георги" Най-модерната апаратура за лъчелечение на онкоболни в света вече е доставена и инста...
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Първият дойде в Пловдивската университетска болница "Св. Георги" Най-модерната апаратура за лъчелечение на онкоболни в света вече е доставена и инста...
Варна. От Варна и нейната университетска болница „Св.Марина" ще стартира радиохирургията с кибернож. Това означава край на пътуванията в чужбина и кон...
Цената на операциите ще е близо два пъти по-ниска от Турция