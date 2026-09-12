Брайън Мей с акустично шоу в НДК (ВИДЕО)
"Здравей, България! Добър вечер София. За първи път сме тук, благодаря ви, че сте с нас". Това заяви легандарният китарист на Куин - Брайън Мей, който...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кери Елис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Здравей, България! Добър вечер София. За първи път сме тук, благодаря ви, че сте с нас". Това заяви легандарният китарист на Куин - Брайън Мей, който...
Остава само ден до дългоочаквания концерт на Брайън Мей и Кери Елис. Легендарният китарист на Queen и звездата на Бродуей и Уест Енд са за първи път н...
Кери Елис
Брайън Мей и Кери Елис пристигат за първи път в България за концерт на 16ти март 2016г. Легендарният китарист и звездата на Бродуей излизат на сцената...