Ново чудо до Крумовград разказва за древни цивилизации
Изследва се културата през вековете в Източните Родопи
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Изследва се културата през вековете в Източните Родопи
Ада тепе е от времето на Троя, разкрива тайните на най-стария златодобивен рудник
Тридневен ученически поход в чест на 100 години от началото на Първата световна война ще се проведе в Източните Родопи от 3-ти до 5 октомври. Очаква с...
Момчилград. Стотиците обществени сгради в Източните Родопи, които генерират загуби, трябва да бъдат предлагани на инвеститори от всякакъв калибър. За...