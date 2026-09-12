Ицо Хазарта призна защо е влязъл в политиката
Христо Петров се е посветил да помага на деца от домове за временно настаняване
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Христо Петров се е посветил да помага на деца от домове за временно настаняване
Персоналът в новите центрове от семеен тип, в които се отглеждат изоставени деца, ще преминават през специално обучение на базата на наръчник, изготве...
Виновни за печалбарите сред приемните родители са хората, които ги обучават
В полза на изоставени бебета, настанени в центрове от семеен тип