Неймар се връща в игра за ПСЖ
Бразилецът вече забрави за коронавируса
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Бразилецът вече забрави за коронавируса
Италианецът изкара 17-месечен курс по химиотерапия
Лъчезар Сотиров се лекувал 3 седмици
Той ще остане под 28-дневна домашна карантина, в рамките на която ще му бъдат направени и два контролни прегледа
През миналата седмица пациентът е бил приет в болницата с положителен тест за коронавируса
Италиански лекар, който се заразил със смъртоносния вирус Ебола в Западна Африка, вече се е излекувал. Това предаде АФП и уточни, че му е направено ек...
Още един случай на излекуван от ебола. Става въпрос за служителя на УНИЦЕФ, заразил се с ебола в Сиера Леоне и настанен в болница в Парижкия регион, п...
Първият човек в Ню Йорк, разболял се от Ебола, е оздравял и се очаква днес да бъде изписан. 33-годишният доктор Крейг Спенсър бе подложен на лечение...
Медицинска сестра от Тексас, която се заразила с ебола, бе изписана от университетската болница Емъри в Атланта след като се оказало, че в кръвта й ве...
Вашингтон. Заразеният с ебола оператор на американската телевизия NBC се е излекувал от болестта, съобщиха американските медии. Той ще бъде изписан от...