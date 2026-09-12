"Левски" продава Иван Горанов в Белгия
Футболистът пътува за финализиране на преговорите със Спортинг Шарлероа
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Футболистът пътува за финализиране на преговорите със Спортинг Шарлероа
Защитникът на Левски изпревари съотборника си Паулиньо
Сливен. Левият защитникът Иван Горанов е отзован от младежкия национален отбор на България (U21) по настояване на треньора на Берое Петър Хубчев. Тази...