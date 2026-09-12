Всичко за Искра Ангелова

Следете всички новини, анализи и коментари за Искра Ангелова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Култура Любопитно
Искра Ангелова стана майка

Искра Ангелова стана майка

Искра Ангелова вече е щастлива майка - известната актриса, която води и токшоуто "Нощни птици" по БНТ, роди прекрасната Алиса. Голямото събитие се слу...

08 юли | 20:35
0 коментара
7547