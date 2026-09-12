Немците не вярвали, че ходим по улиците
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Това коментира Искра Ангелова
Бяхме много изплашени, но страшното мина, казва съпругът на актрисата и водеща на „Нощни птици“
Нямало пари в държавната телевизия да се плаща за "толкова скъпи предавания"
Юлия Кръстева и Искра Ангелова в парижкия дом на професорката
Искра Ангелова вече е щастлива майка - известната актриса, която води и токшоуто "Нощни птици" по БНТ, роди прекрасната Алиса. Голямото събитие се слу...
Борим негативизма с изкуство и усмивки, казва известната актриса