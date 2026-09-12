Пазете се от тези зодии - имат опасен чар
Увереност, емоционална дълбочина и загадъчна природа създават това
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Увереност, емоционална дълбочина и загадъчна природа създават това
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Тяхното присъствие се усеща веднага щом се появят някъде
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