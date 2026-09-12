Българин носи победа на Хайдук
Кристиан Димитров с късен гол срещу Интер
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Кристиан Димитров с късен гол срещу Интер
Мелета и вандалски прояви белязаха голямото дерби на Хърватия между "Хайдук" и "Динамо" З. Домакините от Сплит спечелиха срещата с минималното 1:0. В...
Инцидент на българо-турската граница развали подготовката на "Хайдук", алармира "Слободна Далмация". Хърватският отбор отпътувал на лагер в турския гр...
Нова срамна страница записа футбола в Хърватия. След петното от "Сан Сиро", сега дойде ред и на вечното дерби "Динамо" - "Хайдук" да бъде белязано от...