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Кмет разплака гросмайстор

Кмет разплака гросмайстор

Вълнуващ и незабравим 50-и юбилей отпразнува шахматистът Кирил Георгиев. Петричкият гросмайстор получи специални поздравления от кмета Димитър Бръчков...

01 декември | 20:20
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