Отиде си легендата на шаха, преборил най-добрия руснак
Участва на шест Шахматни Олимпиади между 1980 и 2000 година
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Участва на шест Шахматни Олимпиади между 1980 и 2000 година
Инж. Димитър Гавазов с убедителна победа
Татко и дядо ме научиха да местя фигурите, разкрива Нургюл Салимова
Вълнуващ и незабравим 50-и юбилей отпразнува шахматистът Кирил Георгиев. Петричкият гросмайстор получи специални поздравления от кмета Димитър Бръчков...