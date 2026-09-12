Национал ще спасява Витоша
Георги Сърмов ще играе в Бистрица
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Георги Сърмов ще играе в Бистрица
Георги Сърмов с "Берое". Новото попълнение най-после получи зелена светлина да играе за новия си клуб. Днес официално получи забавената жълта карта и...
София. След четири годишна пауза Георги Сърмов се завърна в "Левски". Днес той подписа едногодишен договор с клуба, информира официалният сайт на "син...
Оставки в Ботев след вчерашната пресконференция Пловдив. Георги Сърмов вече не е футболист на Ботев Пловдив, информира официалната страница на "канар...
Ларнака. На сутрешното занимание на Ботев Пловдив в четвъртък в Кипър, където отборът е на лагер, полузащитникът Георги Сърмов получи болки в областт...
"Ботев" Пловдив запазва евтините билети в Лига Европа, разкри изп. шеф Ангел Палийски пред "Стандарт". Пловдивчани гостуват на босненския "Жрински" в...