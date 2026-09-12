Кошмар. Убиха наш фоторепортер!
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Носителят на "Пулицер" Стоян Ненов не обича да обработва снимките си Първата му задача в Ройтерс била да отрази лошото януарско време Фотография на...
Масовото убийство е извършено в нощта срещу събота в района Нарварте на столицата на Мексико. Открити са общо пет тела със следи от мъчения, огнестрел...
Колеги на Йонита от Варна събират нужните $4000 с изложба на 29 април