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Да уловиш мига с фотоапарат

Да уловиш мига с фотоапарат

Носителят на "Пулицер" Стоян Ненов не обича да обработва снимките си Първата му задача в Ройтерс била да отрази лошото януарско време Фотография на...

20 април | 18:11
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